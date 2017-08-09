﻿ Народный репортёр. На крыльце клуба установили биотуалет

В жилом доме №81 по ул. Кунаева есть пристройка, а в ней игровой клуб. На крыльце клуба установили биотуалет! Взрослые мужики играют, смотрят футбол и ходят в туалет на крыльце. На улице жара, еще и эта вонь. А рядом соседи, детский сад.
Место: ул. Кунаева.
Дата: август 2017 года.
Автор: жильцы домов №81, 82, 83. 84.
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