﻿ Актюбинцы спасаются от вони спичками, лавровым листом и воздухом из кондиционера

«Диапазон» решил узнать у актюбинских чиновников и руководителей, как от выбросов спасаются они и члены их семей? Как они и их близкие лечатся от последствий выбросов?

Пока чиновники и директора заводов, кафе и автомоек решают, что им делать с нечистотами, чтоб в городе не воняло, горожане сами ищут способы спасения от сероводорода, делятся в соцсети рецептами. Одни дома жгут спички, если в комнате «навоняло» из открытых окон, другие жгут лавровый лист, а на улице надевают медицинские маски. Некоторые советуют предварительно намочить их водой.

«Диапазон» решил узнать у актюбинских чиновников и руководителей, как от выбросов спасаются они и члены их семей. Как они и их близкие лечатся от последствий выбросов? Вопросы мы отправили замакима области Кайрату Бекенову, который ведает вопросами экологии, акиму Актобе Ильясу Испанову, депутату облмаслихата, председателю постоянной комиссии по аграрным вопросам, экологии и природопользованию Гульжанат Ергазиной, руководителю департамента экологии Жаксыгали Иманкулову, президенту «Акбулака» Асану Ибраеву и главе облздрава Асету Калиеву.

Пока редакция получила ответы только от двоих, остальные, похоже, думают.

Главный эколог Иманкулов [на фото] был очень лаконичен. Объяснил нам, что заданный вопрос личный и отвечать на него он не будет.

– Вопросы, поставленные в обращении, носят личностный характер и не относятся к деятельности департамента, в связи с чем оно оставлено без удовлетворения, – написал он.

Депутат, ведающая в областном маслихате вопросами экологии, Гульжанат Ергазина [на фото] призналась, что и сама замучилась от вони.

– Меня, как и других жителей города, волнует ситуация с загрязнением атмосферного воздуха. Я люблю свой город! Я живу и работаю здесь! Как и всем, мне в этот зной, вечером хочется отдохнуть, прогуляться с детьми по парку, скверу, но, к сожалению, из-за данной ситуации со зловониями в городе приходится закрываться в квартире и спасаться от неприятного запаха, включив кондиционер и закрыв все окна, – написала она и добавила: – Сейчас проводится подготовительная работа по модернизации очистных сооружений канализации, построенной в 1980 году. Разработано технико-экономическое обоснование, которое проходит экспертизу. Кроме того, проводятся переговоры с иностранными компаниями по установке влажных фильтров для нейтрализации неприятного запаха в городе. В августе началась работа по установке специальных фильтров на канализационных насосных станциях. Надеюсь, это даст должный результат.