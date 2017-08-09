﻿ В Хромтау разрушается дом





На фото: Жители дома не могут сами собрать деньги на ремонт крыши, а аварийным дом не признают из-за бюрократии. || Фото Юрия ГЕЙСТА

Жильцы дома №9 В по ул. Шиловского обратились в «Диапазон». По их словам, уже который год вода течет с крыши и бежит по фасаду, в результате чего рушатся стены. В акимате отвечают: денег на ремонт нет, жильцы должны сами «скинуться» на ремонт, но готовы найти спонсоров.

Дом №9 В по улице Шиловского построен из силикатного кирпича в 70-е годы прошлого века. В доме более 60 квартир, в среднем по 4 человека в семье. На фасаде дома видны дыры от выпавших кирпичей.

– С крыши течет вода, кирпичи падают, окно вываливается. Крышу делаем, но бесполезно. Сырость, трещины на стене никак не проходят. Когда открываем форточку, сыплется стена. Зимой холодно, из-за этих щелей слышен свист ветра, дыры затыкаем тряпками, но все тщетно. У меня четверо детей, муж на пенсии. Уже 5 лет обращаемся в акимат, но ничего не делают, – сокрушается жилец Гульшарат Жумагалиева.

– В акимате машут руками: дом ваш, вот и делайте. Завтра кирпичи могут упасть на людей, – заявляет Вера Кирилловна.

Жильцы говорят, что собирают деньги на ремонт, но не все сдают деньги. Жильцы обратились в акимат, просят признать дом аварийным.

– Ни один КСК не хочет брать дом, потому что он аварийный, – считает Зияда Тлеужанова.

– Но аварийным дом признать не хотят. ЧСники отсылают в акимат, а там нам не дают ответа ни по одному вопросу, – говорит Зинаида Андреевна.

«Диапазон» обратился за комментариями в акимат Хромтау.

– Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Я жильцов не виню, но мы объясняли на каждом собрании, что собственники помещений по закону должны участвовать в расходах на ремонт жилья. Фасад нуждается в ремонте из-за протекания крыши. Некоторые жильцы, живущие на первых этажах, говорят, что им крыша не нужна, собирать деньги не хотят. Жильцам верхних этажей подвал не нужен. Тем, кто живет посередине вообще ничего не нужно: ни крыша, ни подвал. Поэтому сложно жильцам объединиться в решении этой серьезной проблемы, – комментирует гл. специалист аппарата акима Хромтау Нуркен Какимжан.

По словам специалиста акимата, данный дом не подпадает под модернизацию (по которой ремонтируют крыши).

– Для этого требуется КСК, у этого дома нет КСК, так как жильцы очень неохотно собирают средства. Из 90 только 20 квартир готовы внести вклад в ремонт фасада. Вопрос суммы мы даже не обсудили, до этого не доходит – жильцы категорически против, и на этом разговор заканчивается. В бюджете не предусмотрены средства на ремонт домов. Но мы составили проектно-сметную документацию на восстановление фасадной части, найдем спонсоров, – заключает Нуркен Какимжан.