﻿ Народный репортёр. Городские часы две недели не работают

Местное время 17:40, а наши главные городские часы показывают 9:35. Две недели одно и то же время…

Место: перекресток пр. Абулхаир хана и пр. А.Молдагуловой.

Дата: ноябрь 2017 года.

Автор: Шолпан.

Фото с описанием присылайте на электронный адрес редакции: gazeta@rifma.kz. Либо воспользуйтесь страницами газеты «Диапазон» в социальных сетях: www.facebook.com; www.оk.ru; www.instagram.com; www.vk.com; www.diapazon.kz; WhatsApp: +7 775 797 03 14