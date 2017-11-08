﻿ Когда актюбинцам нужно платить налог на имущество

В газету «Диапазон» обращаются читатели, обеспокоенные тем, что не получили квитанции по налогам на имущество. Как выяснилось, в Налоговый кодекс внесли изменения.

– Ежегодно до 1 октября мы разносили квитанции об оплате налогов на имущество. Теперь налог за 2017 год жители будут платить в 2018 году. Это касается только физических лиц, – уточняет Максат Капаров, заместитель руководителя управления государственных доходов города Актобе. – Это значит, что срок уплаты отсрочили на год. Мы будем раздавать квитанции в следующем году, с 1 апреля по 1 августа. Сейчас мы разносим уведомления только тем, кто имеет задолженности по предыдущим годам.

Стоит учесть, что нововведения касаются только налога на имущество. Налог на транспорт остается без изменения.

– Актюбинцы смогут узнать, есть ли у них задолженность в справочной, тел. 55-02-20 и 8 771 785 67 72. Также можно оставить заявку, чтобы получить необходимую информацию, – добавляет Максат Капаров.