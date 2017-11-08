﻿ В квартире 73-летней учительницы отрезали отопление

На фото: Чтобы хоть как-то сохранить тепло в квартире, Галина Селезнева включает обогреватель и газовую плиту. || Фото автора

73-летняя педагог с супругом живут в ветхом деревянном доме на территории спецшколы Жайсана. В прошлом году их заставляли выселиться, а в этом году в холода отключили отопление.

Педагога начальных классов Галину Селезневу пригласили в 1974 году работать в спецшколе в Жайсане. Квартиру дали в двухэтажном 8-квартирном щитовом доме на территории спецшколы.

– Так и проработала я в этой спецшколе 40 лет, три года назад ушла на пенсию. Уезжать никуда не хочу, тут буду век доживать, – рассказывает Галина Константиновна. – В 2004 году мы с мужем пытались приватизировать квартиру, но нам отказали. Ответ был, что дом не числится как коммунальная собственность спецшколы. В 2006 году мы квартиру легализовали, все сделали по закону, комиссия была. Все документы у нас в порядке. А в июне 2016 года пришло письмо от исполняющего обязанности директора спецшколы Аскара Килибаева, он требовал, чтобы мы в течение одного месяца освободили квартиру. Причем никаких судебных решений не было. Через месяц от него пришло второе письмо, что наш дом отключат от электричества и центрального отопления. Летом 2016 года дом два раза отключали от электричества, только после жалоб акиму подключали вновь. Но мы перезимовали нормально, проблемы начались в сентябре. 27 сентября наш дом отключили от центрального отопления, даже не посмотрели на то, что там еще молодые семьи с маленькими детьми жили. А 25 октября от тепла отрезали именно мою квартиру. И в обход меня подключили отопление к другим квартирам. Обращались с жалобами к сельскому, районному и областному акимам, в «Нур Отан», в департамент образования. Но ничего не изменилось. Чтобы провести газ в дом, надо 350-400 тысяч тенге, у нас таких денег сейчас нет. Мы просили, чтобы нас оставили с отоплением до весны, платили бы за тепло по квадратуре, за это время насобирали бы на газ. Долгов у нас нет, за электричество платим. Такое унижение испытываем, от коллег своих стыдно.

Кстати, двухэтажному дому уже больше 50 лет и, по словам Галины Селезневой, в нем за эти годы ни разу не делали ремонт. В стене подъезда зияет дыра, а по деревянным ступеням страшно подниматься. С документацией дома не все в порядке. В 2004 году на просьбу пенсионерки приватизировать квартиру в управлении образования ответили отказом, объяснив, что дом не числится в реестре госсобственности на балансе спецшколы. В ответе департамента юстиции о правообладателе акт о приемке построенного объекта датирован 2009 годом, но указана улица Камбара Медетова. А жильцы уверяют, что их дом расположен на улице Есенгалиева. Как так получилось, что у одного дома два адреса, непонятно.

На прошлой неделе в квартире пенсионерки побывали корреспонденты «Диапазона». Галина Селезнева и ее супруг с ужасом ожидают зимних холодов. В комнатах изо рта идет пар. Греются маленьким электрическим обогревателем, включают на полную мощь газовые конфорки. А один баллон газа стоит 2500 тенге. Но ночью включать газ опасно, если случится пожар, деревянный дом сгорит, как факел. В таком холоде у Галины Селезневой обостряются хронические заболевания, астма, а два месяца назад она лежала в больнице с гипертоническим кризом. Спят пенсионеры в одежде, днем без теплой кофты и платка ходить невозможно. Несмотря на такие суровые испытания, переезжать педагог не хочет, она хочет достойно прожить старость там, где прошла почти вся ее жизнь. Галина Селезнева считает, что от тепла квартиру отрезали по указанию директора спецшколы Аскара Килибаева.

Когда корреспонденты «Диапазона» общались с Галиной Селезневой, к ней в гости зашел аким Жайсанского сельского округа Серик Кошмагамбетов.

– Я переговорил с руководством «Казтрансгаз Аймака», сегодня-завтра они сделают подводку. Какие у них расценки, я не знаю, но они понимают, что с одной пенсии не рассчитаться, поэтому идут на уступки. Можно расплачиваться в рассрочку, – пообещал Серик Кошмагамбетов 5 ноября.

Соседка Галины Семеновой пенсионерка Зауре Шандыбасова проработала медсестрой в спецшколе 25 лет. Ее квартиру тоже отключили от центрального отопления. Пенсионерке пришлось срочно проводить в квартиру газ, на это ушло больше 300 тысяч тенге. Теперь бабушка с теплом, но в долгах.

Директор спецшколы Аскар Килибаев считает, что действует строго по закону и прав Галины Селезневой не нарушал. || Фото автора

Корреспонденты «Диапазона» наведались в спешколу для детей с задержкой психического развития, которой руководит Аскар Килибаев. К нему-то у Галины Селезневой и накопилось больше всего претензий. Аскар Килибаев утверждает, что если квартиру легализовали, то все расходы, должны вести ее владельцы.

– Я пришел в эту школу в январе 2016 года. За последние 10 лет я тут 8-й директор. Они тут долго не работают из-за таких вот жалоб, – прокомментировал «Диапазону» Аскар Килибаев. – На меня уже пожаловались 7 раз, в том числе и премьер-министру. В свое время эту школу опускали до плинтуса. Но я поднял ее до уровня области. На самом деле вот этот дом, где живет Галина Селезнева, принадлежит нашей школе. Каким-то образом Селезнева легализовала, это еще выяснить надо, как легализовали то, что принадлежит государству. Еще и получается, что два адреса у дома. Но раз легализовали, это частное, то пусть за все платят сами. Государство не должно тратить на это бюджетные деньги. Я как руководитель отвечаю за собственность школы, чтобы меня не обвинили в бездействии. Вообще, здесь должны жить действующие работники. Вот есть у нас двое молодых учителей семейных, живут на квартирах. А так бы мог поселить их в том доме.

8 ноября Галина Селезнева сообщила «Диапазону», что к ее квартире начали подключать газопровод, обещали, что на днях в ее доме станет тепло.