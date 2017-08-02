﻿ На проспекте Победы ради бордюров уничтожили деревья (ФОТО)

На проспекте Победы ради бордюров уничтожили деревья (ФОТО)

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На проспекте Победы ради бордюров уничтожили деревья (ФОТО)

На фото: 21 июля. Во время капитального ремонта на пр. Победы рабочие срезали часть карагачей, чтобы линия бордюров не прерывалась. || Фото Владимира ЗОБЕНКО

В акимате объяснили вандализм так: мастер недоглядел, вместо того чтобы спилить, их только подпилили. И успокоили: деревья уберут.

На пр. Победы в начале лета начали ремонт, меняют дорожное покрытие, укладывают асфальт на аллее и обновляют бордюры. Скамейки после укладки асфальта на аллее почти сровнялись с землей. Расстояние от скамьи до земли сократилось вдвое, сообщили читатели. Больше всего пострадали карагачи. Одно дерево заасфальтировали прямо на аллее, несколько других карагачей подверглись вандализму: они помешали установке новых бордюров, поэтому куски деревьев почти у основания срезали.

«Диапазон» неделями добивался комментария от горотдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

– Согласно плану работ производится капитальный ремонт автомобильной дороги по пр. Победы. Протяженность участка 1 149 метров, – рассказал Руслан Торегали, руководитель отдела. – В проекте предусмотрено устройство тротуара с обеих сторон, тротуара в сквере, установка бортовых бетонных камней и асфальтобетонного покрытия. От ул. Каратаева до пр. Мира уже есть новый асфальт, от пр.Мира до ул.Чернышевского ремонт продолжается.Предусмотрен ремонт чугунных ограждений на аллее, будет ремонт скамеек и урн, новые скамейки не предусмотрены. Касательно деревьев, начальник участка и мастера недоглядели. Рабочим дали команду, и вместо того, чтобы спилить деревья, вот так и сделали (подпилили). Деревья эти уберем.

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Все комментарии (17):
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фото пользователя Tony Montana
Tony Montana
Да там же наверняка сухие деревья были, хех, нашли проблему. Уберут и посадят новые. Вот и все. И вони никакой нет. Как тут верно подмечено, контролировать ж@пы свои надо. У меня стойкое ощущение, что чиновниками целенаправлено выполняется какое-то тайное поручение по созданию в регионе невыносимых условий для жизни и естественного оттока народа, особенно думающего, способного заявить о своём мнении и выйти на улицу. На их места можно селить люмпенов при необходимости и уже спокойно приспокойно раздавать китайцам месторождения и землю. Другого объяснения действий властей я не вижу.
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03.08.2017, 02:37
фото пользователя beowolf
beowolf
Вандализм - бессмысленное уничтожение исторических памятников, культурных ценностей. В этом случае смысл имел место быть. Подправил
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03.08.2017, 02:42
фото пользователя geniz
geniz
Данный участок улицы Победа вообще нужно было расширить и сделать двусторонее движение. И площадь на Металлурге разгородить и сделать проездной. Как было ранее. Тогда Маресьева и Есет Батыра значительно разгрузились бы.
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03.08.2017, 11:33
фото пользователя Vlad_2015
Vlad_2015
позорище наказать всех надо от низушек до верхушек.am
Ответить
03.08.2017, 12:50
фото пользователя Legolas
Legolas
Ссылка для отдела ЖКХ... так слабо?

http://varlamov.ru/1500385.html
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03.08.2017, 16:35
фото пользователя Legolas
Legolas
Или так...

http://steer.ru/node/28033
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03.08.2017, 16:39
фото пользователя Legolas
Legolas
Как сажать и ухаживать за деревьями... кратко...

http://realty.interfax.ru/ru/news/articles/81393/
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03.08.2017, 16:43
фото пользователя my.imya
my.imya
Фото 2-3  - Замуровали, демоны!
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04.08.2017, 10:37
фото пользователя sulizok
sulizok
Legolas.Это все  очень тяжело для мышления  Сарыагашско-кызылординской бригады.Легче взять топор,пилу или бульдозер.Уже и не смешно и не грустно.Эту тупость уже не остановить.
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04.08.2017, 12:15
фото пользователя Legolas
Legolas
Тупость ещё мягко сказано...

Это дебилизм высшей степени... и проектировщиков и подрядчиков (100% аффилированных) и заказчиков!!!

Как таких Земля носит... больше слов нет!

Ответить
04.08.2017, 12:30
фото пользователя Legolas
Legolas
Три человека ворочали камни. Одного из них спросили: – Что ты делаешь?
Он вытер пот со лба и ответил: – Горбачусь.
Подошли ко второму и спросили: – А ты что делаешь?
Он закатал рукава и деловито сказал: – Деньги зарабатываю.
Спросили у третьего: – А что делаешь ты?
Он посмотрел вверх и сказал: – Храм строю.

Мораль истории: жизнь наполнена смыслом только у того, кто преследует великую цель.
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04.08.2017, 15:53
фото пользователя Keks1
Keks1
21 июля этим деревьям исполнилось 40 лет. Старые стали совсем. Пора рубить и сажать новые. Липы, каштаны, дубы и прочие хвойные, похожие на березы.
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04.08.2017, 15:59
фото пользователя Mariam86
Mariam86
Акимат, уважаемый, нужно срочно поручить рабочим взять инструменты и отбить асфальт вокруг корней дерева на фото 2 и 3. Другие уже не спасти, а это еще можно, пока корни не задохнулись. Пожалуйста проявите человечность спасите дерево, оно тоже живое и хочет жить!!!!!!
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04.08.2017, 16:07
фото пользователя Mariam86
Mariam86
А с бодюрами рабочие видно не сообразили, что можно в бордюрах сделать перерыв для дерева. Как пунктиром что ли. Кусочек бордюра поставить за несколько см до дерева, потом следующий не впритык а через несколько см от дерева. Подскажите им на будущее!!!Пожалуйста
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04.08.2017, 16:10
фото пользователя Старожил
Старожил
Комментаторам ниже. Новые, может, и посадят, да кто за ними ухаживать будет? Их же поливать надо. На проспекте Абая деревья возле фонтана вымахали за несколько лет, и вот что интересно, чем дальше от фонтана, тем они более чахлые. На улице Есет-батыра деревья во дворах, посаженные в начале 70-х, выросли выше пятого этажа и до сих пор цветут и пахнут. Помню, как в детстве всем двором их поливали, во главе какого-нибудь пенсионера с первого этажа, обладавшего чёрным резиновым шлангом и холодной водой без счётчика.
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04.08.2017, 19:29
фото пользователя РинаРодионовна
РинаРодионовна
кто в актобе был, тот в цирке не смеется
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04.08.2017, 22:00
фото пользователя merlok
merlok
Бордюрбек Машбекович, что в Уськамане, что в Актобе Бордюрбек. Обеспечивает государственными заказами заводы жены (то есть свои), в открытую и никого не смущается.
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05.08.2017, 13:44
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