﻿ Бывшим зекам помогают найти работу и получить кредит

Им помогут найти работу, восстановить документы и обучат азам бизнеса, чтобы зарабатывали, а не воровали.

Дом пробации в Актобе работает по принципу «одного окна». Здесь работают прокуроры, представители ДУИС, юстиции, полиции, управления занятости, здравоохранения, образования и предпринимательства. Они помогают освободившимся адаптироваться к жизни на воле, восстанавливают документы, содействуют в поиске работы, определяют в центры адаптации для временного проживания тех, кого на свободе никто не ждет, помогают оформить пенсии и пособия.

– Есть медицинский кабинет, психолог, – рассказал руководитель управления обл­прокуратуры Жасулан Бралин. – Можно пройти медосмотр и психодиагностический тест, по нему видно, исправился человек или склонен к преступлениям.

С марта за помощью обратились 1 342 бывших зека: 83 человека устроили на постоянную работу, 162 оказали медицинскую помощь, еще 29 получили новые профессии, 4 прошли обучение навыкам бизнеса, одному дали кредит на предпринимательскую деятельность.

Скоро специалисты дома пробации будут выезжать в места заключения и там помогать тем, кто готовится к освобождению. Дом пробации находится около колонии-поселения (КА 168/3) на Шанхае.