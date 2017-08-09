﻿ В мечети раздавали «портрет пророка»

Житель Мартукского района повесил дома портрет пророка Мухаммеда из мечети, сообщает Ratel.kz

– Этот портрет я взял в мечети Мартукского района, там раздавали. Каждый день утром я поклоняюсь и приветствую его, – рассказал он, написано в публикации на казахском языке «В одной из мечетей Актюбинской области распространили изображение пророка Мухаммеда» Aktobenews.kz. На портрете пророка указаны даты его рождения и смерти. Главный имам Актобе сказал, что это изображение было распространено в 2014 году, это неправильно и портрет необходимо уничтожить.

Как известно, в исламе запрещено изображать пророка Мухаммеда.