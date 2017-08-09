﻿ 38 новых автобусов начали ездить по 4-м маршрутам

На фото: 38 автобусов выехали на городские улицы по своим маршрутам уже с 9 августа. || Фото автора.

На фото: В новых автобусах 23 посадочных места, всего могут ехать 110 человек. Для безопасности есть три камеры и система пожаротушения.

По маршрутам №№46, 48, 8 и 32 пустили новые автобусы. На них бюджет потратил 1,2 миллиарда тенге, передаёт газета «Диапазон».

В Актобе закупили 40 новеньких автобусов синего цвета марки «ЛиАЗ 525660» и передали в ТОО «Пассажирское автотранспортное предприятие» (ПАТП). Они оснащены системой JPS-навигации, тремя видеокамерами и автоматической системой безопасности. Из бюджета на обновление городского автопарка потратили 1,2 миллиарда тенге.

– Акимат выдал нам 38 новых автобусов, которые помогут нам улучшить обслуживание пассажиров, перевозки. 38 автобусов выехали на городские улицы по своим маршрутам уже с 9 августа. По 12 автобусов получили три маршрута – №46, №48 и №8. Один новый автобус выехал на маршрут №32, остальные будут в резерве, – рассказывает Рустем Иргалиев, начальник отдела эксплуатации ТОО «ПАТП». – Новые автобусы оснащены системой безопасности, пожаротушения, которая срабатывает автоматически. В каждом есть три видеокамеры для безопасности пассажиров. Также новые автобусы оснащены системой JPS-навигации, что дает нам прямую связь с центральной диспетчерской службой. Мы сможем видеть автобусы и контролировать их на мониторе.

Новые автобусы большой вместимости, окна открываются, в них могут ехать 110 человек, 23 посадочных места. Еще одно новшество – информация с фотографией, именами и фамилиями кондукторов и водителей теперь не будут тайной, стенд будет висеть на виду, недалеко от водительского места.

Автобусы будут ездить с логотипами футбольного и нового баскетбольного клубов Актобе в знак поддержки спортивного образа жизни. А на дверях новых автобусов сотрудники ТОО «ПАТП» решили наклеить портреты героев и деятелей искусства Казахстана и национальные орнаменты.

Аким области Бердыбек Сапарбаев, аким города Ильяс Испанов и секретарь областного маслихата Сания Калдыгулова вручили водителям автопарка ключи от новых автобусов. Новые автобусы будут обслуживать густонаселенные районы, Жилгородок, Авиагородок.