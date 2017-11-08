﻿ Приют для женщин-жертв насилия закрыли из-за денег

На фото: К концу 2017 года кризисный центр в здании ПОШ так и не появился. Зато на фасаде здания появилась эмблема ФК «Актобе», а в здании – отель для спортсменов. || Фото Владимира ЗОБЕНКО

В Актобе не раз перед журналистами показывали новое здание, предназначенное для женщин, ставших жертвами насилия. Кризисный центр пустовал весь 2017 год. За это время крышу над головой просили жертвы паводка и люди в трудной ситуации.

В 2016 году в здании фабрики ПОШ открыли кризисный центр, чтобы кров могли обрести погорельцы, женщины, подвергшиеся насилию, выпускники детдомов. Сообщали, что в нем могут жить до 200 человек, он самый крупный в стране. Меценат Аскар Мамырбаев выделил на это 300 млн тенге. В декабре 2016 года кризисный центр посетил аким области, повсюду сообщалось о его открытии.

Центр не заработал даже во время апрельского паводка, когда пострадавших от потопа едва успевали принять школы города. В этом году центр показали министру труда и соцзащиты и доложили, что он готов к работе. Министру показали, что там есть столовая, душевая, созданы условия для детей. Прошло 11 месяцев 2017 года, центр так и не заработал.

– Мы не смогли договориться с акиматом, их предложения абслоютно невыгодны. Мы вложили 300 млн. По прин­ципу ГЧП акимат выделял условно 3-4 млн: 500 тысяч – наш заработок, 500 тысяч, допустим, на еду или комуслуги. Но при инфляции хлеб вчера стоил 20 тенге, а завтра 60 тенге. А они хотели приписать в договор, что мы должны сотрудничать по старым ценам 10 лет. Мы не сошлись по цене, по инфляции, – пояснил ситуацию Алимбек, представитель ТОО «Ак-Руно».

Пока ТОО и акимат не могли договориться, в кризисный центр приходили люди, которым было некуда идти, и просили кров. Но их не принимали.

– Везде объявили, что открылся центр и готов принять людей, к нам приходили по 20-30 человек в день. А что нам делать? Мы объясняли, что не можем принять. На нас обижались, мол, деньги у государства взяли и не принимаете. Но нам никто ничего не давал! Обидно, что этот центр два раза открывали, – сожалеет Алимбек.

– Кризисный центр официально не открывался. Да, его посещал аким, но это было ознакомление, а не открытие. Что касается договора с предпринимателем, то по принципу ГЧП государство выделяло деньги на проживание людей, зарплату работников, питание, ком­услуги. С него требовалось здание и обеспечение оборудованием и мебелью, – сообщил руководитель управления координации занятости и социальных программ (облсобес) Кайрат Утаров. – Когда финансовая сторона договора проходила экспертизу, он не включил инфляцию, а потом надо было снова пройти экспертизу. Он отказался, у него были другие планы Идея исходила от предпринимателя, и поэтому, если он отказался, это его право, – ответил глава облсобеса.

Теперь это здание выполняет функции гостиницы, там живут спортсмены.

– Сейчас работаем с обл­спортом. На днях будет чемпионат страны по дзюдо, спортсмены из других регионов размещаются у нас, так как в отелях дороже. Также мы даем в аренду здание ФК «Актобе». Легионеры из Бразилии, Украины снимают здесь комнаты, – рассказывает Алимбек.

Что касается самого кризисного центра, на вопрос, будет ли он вообще, в горакимате ответили, что его уже открыли в другом месте. Но где именно, не уточнили. Сообщили, что он рассчитан на 50 человек. На их содержание выделяют около 10 млн тенге. Проект выиграло ТОО «Малика».