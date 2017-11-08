﻿ Дело группировки «4 брата» попало в суд

На фото: Еркина Избасара и его подельников обвиняют в хищении нефти.
Лидером преступной группы, воровавшей нефть, следствие считает инвалида-колясочника Еркина Избасара. Скоро начнётся суд. Об этом сообщил в «Фейсбуке» руководитель аппарата областной прокуратуры Жасулан Даулембаев.
Лидера ОПГ «4 брата» Еркина Избасара и его сообщников обвиняют в хищении нефти, организации и участии в преступной группировке, в других тяжких и особо тяжких преступлениях. Уголовное дело расследовали КНБ, антикоррупционная служба, МВД, прокуроры, проинформировал Даулембаев.
Напомним, задержали Еркина Избасара 7 декабря. Спецслужбы считают его одним из организаторов хищений нефти в Актюбинской области. ОПГ продавала черное золото в Россию, считает следствие. После ареста криминального авторитета спецслужбы задержали бывшего заместителя начальника Актюбинского ДВД Рахата Аханова. По версии следствия, высокопоставленный полицейский покровительствовал ОПГ за вознаграждение. Помимо них в разное время арестовывали водителей нефтевозов, на которых перевозили ворованную нефть. Часть из них заключили с прокуратурой процессуальное соглашение о признании вины и отделались условными сроками.
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