﻿ Актюбинец становится звездой в Европе

В Литве прошел международный музыкальный конкурс «Клайпеда-2017». Гран-при конкурса завоевал наш земляк, победитель 4-го сезона телепроекта X-Factor Кайрат Капанов [на фото]. Организатор и продюсер конкурса литовская примадонна Бируте Петриките. В нем принимали участие музыканты из 20 стран, сообщила на своей странице в соцсети руководитель управления культуры Маржан Корганбаева.

Кайрат учился в школе №19, после 9-го класса поступил в музколледж, а затем – в университет им. К. Жубанова. По специальности он психолог.