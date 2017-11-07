﻿ Проверьте Подстанцию в 12-м микрорайоне

– Недавно возле школы №12 ребенка ударило током в трансформаторной будке. Мы живем в 12-м микрорайоне. Между домами 15 и 16 тоже есть трансформаторная будка. Двери на ней открыты, вокруг жилые дома. Звонили в горэлектросеть – проволокой двери замотали и ушли. Но туда могут зайти собаки, наркоманы, бомжи...

– Ботакоз

ОТВЕТ: – По городу 400 трансформаторных будок. Везде стоят замки, висят предупреждающие плакаты, но их срывают. Наши сотрудники в день объезжают по 20-30 подстанций, проверяют их, восстанавливают. Они обязательно выедут по указанному адресу, – пообещал Марат Амангалиев, первый замгендиректора, главный инженер ТОО «Энергосистема».

В четверг, 9 ноября с 14.00 до 16.00 ваши жалобы будет принимать Юрий Гейст по телефону: 56-43-43.