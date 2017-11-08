﻿ Более 2500 детей в Актюбинской области отказались от прививок

На фото: Вакцинация защищает детей и взрослых от инфекционных заболеваний. Если даже заразятся, привитые дети болезни перенесут намного легче, утверждают врачи. || Фото из архива «Диапазона»

Чем грозит отказ от вакцинации? Почему взрослые переносят детские инфекции тяжелее? Будут ли в Казахстане прививать от ветрянки? На ваши вопросы о вакцинации отвечает профессор кафедры инфекционных болезней ЗКГМУ им. Оспанова Галина Жумагалиева [на фото].

Чем дешевле, тем лучше?

– Почему вакцины закупают не у производителей, а через тендер? Из-за этого у населения недоверие. Покупают же что подешевле.

– Татьяна

Г.Ж.: – В РК есть порядок закупа лекарственных средств, вакцин и других иммунобиологических препаратов, изделий медназначения для оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. Порядок разработан в соответствии с Кодексом «О здоровье народа и системе здравоохранения» и регламентирован постановлением правительства РК от 30.10.2009г. №1729 «Об утверждении правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медназначения и медтехники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медпомощи». Вакцина и другие иммунобиологические препараты закупаются централизованно для всей республики.

– Говорят, что непривитые дети могут представлять угрозу для остальных в детском коллективе, поэтому надо прививать всех. А как быть с теми, кто не привит по медицинским показаниям? Они годами посещают без проблем детские учреждения.

– Татьяна

Г.Ж.: – Не привитые по медицинским показаниям дети заболевают инфекционными заболеваниями в первую очередь. И если ваш ребенок вакцинирован, то он защищен от них. Даже если он заразится, переболеет в легкой форме и без осложнений.

Прививка от ветрянки

– С ветрянкой сидим дома с 10 по 24 число. Почему 14 дней? Больной становится заразным, начиная с 3-5 суток до появления первых элементов сыпи. В целом карантин по ветрянке продолжается в течение полных 10 суток от даты появления первых пятнышек. Две недели пропуска в школе это много.

–Tatyana

Г.Ж.: – Ветряная оспа – острое инфекционное заболевание, вызываемое вирусом герпес-зостер, передающееся воздушно-капельным путем во время разговора, чихания, общения во время игры. Контагиозный индекс, т.е. число заболевших к числу контактировавших, составляет 100%. Больной выделяет вирус в окружающую среду с момента заболевания, заразен с первых суток болезни до 5-х суток включительно, от последних подсыпаний – 10 суток. Поэтому и накладывается изоляция больного на 10 суток «от даты появления первых пятнышек». Если ребенок посещает садик, школу, то накладывается карантин на контактных 21 день (это инкубационный период – время от момента проникновения вируса в организм ребенка до появления первых признаков этой инфекционной болезни).

– Слышала, что в России детей прививают от ветряной оспы. У нас это не внедряют? Или лучше, чтоб ребенок переболел? Взрослые ветрянкой болеют очень тяжело. Почему?

– Мира

Г.Ж.: – Да, в России проводится вакцинация против ветряной оспы. В Казахстане вопрос об этом остается открытым. Это зависит от того, в каком качестве рассматривается ветряная оспа как проблема общественного здравоохранения. После перенесенной ветряной оспы вырабатывается пожизненный стойкий иммунитет, при вторичной «встрече» человека с вирусом-зостером на фоне снижения защитных сил организма может возникнуть опоясывающий герпес. Течение заболевания доброкачественное. Однако, действительно, взрослые люди детские инфекции переносят тяжело. Среди других серьезных проявлений встречается пневмонит (чаще у взрослых). Осложнения и смертельные исходы при ветряной оспе чаще наблюдаются среди взрослых, чем у детей. Показатель летальности (число смертей на 100 000 случаев) среди здоровых взрослых в 30-40 раз выше, чем среди детей в возрасте 5-9 лет. По опыту Японии иммунитет к ветряной оспе после вакцинации сохраняется в течение 10-20 лет. В США детская вакцинация против ветряной оспы обеспечивает 70-90%-ную защиту от инфекции и 95% защиты от тяжелой формы заболевания в течение 7-10 лет после иммунизации.

ДЦП... после вакцины

При каких условиях прививки, плановые и от гриппа делать не рекомендуется? По Ватсап рассылают выступление Аружан Саин, где она говорит, что только в прошлом году после прививки заболели ДЦП 7 детей. Такое может быть?

– Куляй

Г.Ж.: – Противопоказания к проведению профилактических прививок подробно изложены в приложении 3 приказа НЭ РК от 6.03.2015 года №190 «Санитарно-эпидемиологические требования по проведению профилактических прививок населению». Различают постоянные и временные противопоказания для всех видов вакцин и отдельных вакцин.

К общим постоянным противопоказаниям для всех видов вакцин относятся:

1) сильная реакция, развившаяся в течение 48 часов после предыдущего введения данной вакцины (повышение температуры тела до 40 градусов и выше, синдром длительного, необычного плача 3 и более часов, фебрильные или афебрильные судороги, гипотонический-гипореактивный синдром);

2) осложнение на предыдущее введение данной вакцины – немедленные аллергические реакции, в т.ч. анафилактический шок, развившиеся в течение 24 часов после прививки, энцефалит или энцефалопатия, развившаяся в течение 7 дней после введения вакцины.

Постоянные противопоказания для использования вакцин ККП (против кори, краснухи, паротита и оральной полиомиелитной):

1) стабильные иммунодефицитные состояния, включая ВИЧ-инфекцию;

2) злокачественные новообразования, включая злокачественные заболевания крови;

3) беременность.

Временные противопоказания:

1) острые заболевания центральной нервной системы (менингит, энцефалит, менингоэнцефалит) – вакцинация откладывается на срок до 1 года со дня выздоровления;

2) острый гломерулонефрит – вакцинация откладывается до 6 месяцев после выздоровления; нефротический синдром – вакцинация откладывается до окончания лечения кортикостероидами;

3) острые инфекционные и неинфекционные заболевания средней и тяжелой степени тяжести вне зависимости от температуры – вакцинация разрешается через 2-4 недели после выздоровления;

4) применение при различной патологии стероидов, а также других препаратов, обладающих иммуносупрессивными свойствами;

5) больные с прогрессирующими хроническими заболеваниями не подлежат вакцинации; больные с обострением хронических заболеваний прививаются в период ремиссии.

Я не трус, но я боюсь

– Сколько детей в области отказались от плановых прививок, и чем грозит привитым детям нахождение с ними в школе, садике?

– Светлана

Г.Ж.: – По области более 2500 детей отказались от прививок. Имеется понятие «коллективный иммунитет». Если охват вакцинацией ниже 95%, отмечается снижение коллективного иммунитета. Как раз это наблюдается в области. При регистрации инфекционных заболеваний в первую очередь заболевают непривитые. Привитые дети защищены. Если и заболевают, то в легкой или стертой форме.

– Насколько прививка защищает от вирусных гепатитов? Детям ее делают, а гепатитом они заражаются все равно. К примеру, дети, больные лейкозом. Они заражаются при переливании. Да и остальные не застрахованы. Зачем тогда нужна прививка?

– Алия

Г.Ж.: – Вакцина против гепатита В надежно защищает от заражения гепатитом В. Трехкратное введение вакцины по схеме приводит к образованию специфических антител, предотвращающих развитие заболевания гепатитом В у 98% привитых. Иммунитет сохраняется минимум в течение 8-10 лет, но зачастую остается на всю жизнь. В связи с вакцинацией населения Казахстана от вирусного гепатита В за последние 20 лет уровень заболеваемости снижен в 23,7 раза, а среди детей – в 52 раза. Прививка предотвращает развитие цирроза и рака печени. Существуют гепатиты А, С, D, F, гепатиты, вызываемые вирусами TTV, SEN, NF. Дети, больные лейкозом, при переливании преимущественно заражаются гепатитом С. От него вакцина не разработана.

Ртуть все-таки есть?

– В вакцинах от гриппа, говорят, реально есть ртуть. Только в очень малых дозах.

– Виктор

Г.Ж.: – В этом сезоне в Казахстане применяют против гриппа российскую вакцину «Гриппол». «Гриппол» представляет собой бесцветную или слегка желтоватую прозрачную жидкость без посторонних примесей и включений. Одна иммунизирующая доза (0,5 мл) содержит по 5 мкг гемагглютинина штаммов вирусов гриппа типов A (H1N1), A (H3N2), 11 мкг вируса гриппа типа В и 500 мкг полиоксидония. Вакцина является высокоочищенным препаратом, свободным от примесей невирионного происхождения. Консервант – мертиолят от 85 до 115 мкг/мл. Мертиолят – ртутьсодержащий консервант. По данным ряда ученых, в таких ничтожных дозах (микрограммах) он безвреден.

– Сестра кормит ребенка грудью и считает, что у таких детей сильный иммунитет, и прививки не нужны.

– Айгуль

Г.Ж.: – Ребенок, находящийся на грудном вскармливании, получает не только питательные вещества, но и иммунные нутриенты (антитела и т.д.). Но в основном иммунитет против инфекций передается от матери к ребенку трансплацентарно во время беременности, и только те антитела, которые выработались к возбудителям инфекций, которые перенесла мать, например паротита, кори и т.д. Эти антитела сохраняются до 6-9 месяцев жизни малыша, затем исчезают. Поэтому грудное вскармливание не способствует формированию иммунитета против инфекций, для этого проводится вакцинация.

Когда прививка под запретом

– В каких случаях прививки делать нельзя, дается медотвод. При повышенном давлении делать прививку от гриппа разрешается?

– Надежда Ивановна

Г.Ж.: – Медотводы или противопоказания к проведению профилактических прививок подробно изложены в приложении 3 приказа НЭ РК от 6.03.15 г. №190 «Санитарно-эпидемиологические требования по проведению профилактических прививок населению». При выборе вакцины против гриппа должны учитываться возраст пациента и его состояние здоровья. Лицам, имеющим хронические заболевания, и беременным женщинам подбирать вакцину должен только врач. Прививка от гриппа абсолютно противопоказана:

1. Всем, у кого есть аллергия на куриный белок, нельзя вводить только те вакцины, которые сделаны с использованием куриного белка и содержат его частицы.

2. Детский возраст до 6 месяцев.

3. Если ранее были реакции на один из компонентов препарата, вакцинацию лучше не проводить.

4. Временный медотвод от прививки против гриппа получат все, кто заболел острой инфекцией или если обострилось хроническое заболевание. В этом случае нужно подождать до полного выздоровления как минимум 2-4 недели.

Онкозаболевания, беременность, иммунодефицитные состояния не являются противопоказанием к проведению прививки. Всем, кто страдает данными заболеваниями, вакцинация, наоборот, нужна, ведь у них повышенная вероятность заражения инфекцией, причем с осложнениями в сезон простуд.

Еще одна категория – люди с начинающимися симптомами. Головная боль, легкая заложенность носа и ощущение болей в суставах могут быть начальными признаками гриппа. Любое незнакомое или малозначительное, на первый взгляд, проявление заболевания является противопоказанием к проведению прививки.

– В школах детей перед прививками осматривают бегло. Почему там не сидит педиатр с участка, который знает хроников?

– А.

Г.Ж.: – Каждый врач имеет свои функциональные обязанности. Следовательно, участковый врач несет ответственность за качество лечебно-диагностической работы детям своего участка, а школьный врач – за состояние здоровья, оздоровительные мероприятия и противоэпидемическую работу в школе. Но каждый школьный врач должен вести учет школьников с хроническими патологиями. Причем школьные врачи территориально подведомственны школьно–дошкольному отделению поликлиник.