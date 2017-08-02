﻿ Из-за пожара семья с 5 детьми осталась на улице

На фото: 1 августа. Акжар-1. Батыр Токмамбетов с детьми и беременной женой 3 дня жил под этим навесом. «Я соорудил его, чтобы дети играли. Не думал, что все здесь будем жить», – говорит он. || Фото Владимира ЗОБЕНКО

Небольшой дом на даче в Акжаре-1 сгорел днём 31 июля. Взрослые были на работе, дома находились 4 брата, которым от 2 до 12 лет. Старшие дети успели выбежать, младшего, который спал, вынесли соседи. Семья теперь живёт на улице.

Батыр ходит по пепелищу и повторяет:

– Здесь 2 комнаты были. В углу телевизор стоял, там – холодильник, а это микроволновка была. Мы ею не пользовались. Дети в ней хранили свои 40 тысяч, которые выручили за продажу вишни. Сами ее собирали на нашей даче, сами продавали. Хотели к школе обновки купить. Не пошли деньги впрок. Сгорели. Сгорели вещи, документы, ничего не осталось. Весной наш дом затопило. Из фонда «Колганат-Актобе» дали 150 тысяч тенге. Я перестелил полы, крышу новую поставил, но все зря. Теперь живем на улице, идти нам некуда. С утра ходил в горакимат, меня не приняли. Сказали, зам­акима нет, отправили к чээсникам. Там потребовали написать заявление, но объяснили, что бумаги нет. Надо ее купить. Где и на что я должен покупать бумагу? Я без ничего остался.

Супруга Батыра Жаухар беременна 6-м ребенком. Женщина со всеми живет на улице, спит на земле.

– Дочке Сыргалым 3 года. Она в садике была, когда произошел пожар. Мы ее сюда не привозим. Она у моих родственников осталась, – рассказывает женщина. – Как дальше будем жить, не знаю. Я техничкой в школе №53 работаю. Муж только недавно через биржу уборщиком улиц в «Дорожник» устроился. Детям скоро в школу идти. Бакыту 12 лет, Арсену 9, Нурбеку 7. Ни одежды, ни книжек. Люди звонят, предлагают вещи, но мы просим не привозить. Нам даже хранить их негде. Главное для нас сейчас – крыша над головой. Будем благодарны, если кто-то поможет стройматериалами. Пока тепло, мы бы восстановили дом.

Жаухар все еще растерянна и благодарит Всевышнего, что в пожаре не пострадали дети.

– Когда позвонила соседка, муж сразу приехал, – говорит она. – Дети были на улице, а в доме все сгорело. Пожарных вызвали, но они долго не могли найти наши дачи. Пока добрались, тушить уже было нечего. Дети успели выбежать, сообщили о пожаре соседям. Они позвали людей. Младшего сына – он спал – вынесли через окно. Из дома успели вынести газовый баллон, хоть взрыва не было.

Семья Токмамбетовых состоит в очереди на жилье как многодетная семья, но пока квартира им не светит.

– Мы встали в очередь в прошлом году. Я переехал в город из Айтекебийского района, супруга – из Иргизского. Здесь поженились. Жили на квартире, а 4 года назад построили на даче дом, – говорит Батыр. – Вот пожили…

Редакция «Диапазона» просит откликнуться всех, кто может помочь семье Токмамбетовых стройматериалами и деньгами. Телефон Батыра 8-705-919-13-20. Адрес: Акжар-1, СК «Строитель-7», участок 15.

Когда готовился номер, Батыр Токмамбетов сообщил, что к ним приезжали из акимата, семье на время сняли комнату в соседнем доме. Фонд «Колганат Актобе» в течение недели обещал купить стройматериалы. Горсобес сообщил, что погорельцам выдадут 70 тысяч тенге. Комиссия рассмотрит вопрос об оказании дополнительной помощи.

На фото: Жаухар Мукашева: «Я техничка в школе. Муж улицы убирает. Наших зарплат на стройку вряд ли хватит».





«Летом мы собирали вишню, сами ее продавали и заработали 40 тысяч. Думали, в школу вещи купить. Все сгорело и деньги тоже», – рассказывают братья.

Обгоревшие стены – все, что осталось от дома многодетной семьи на даче. С 2009 года они состоят в очереди на землю, с 2016 года – на жилье.