﻿ Актюбинские пловцы вернулись с 8 медалями с чемпионата РК

С 25 по 28 октября в Темиртау проходил Кубок Казахстана по плаванию.

В соревнованиях участвовали 185 спортсменов из 15 регионов страны.

Актюбинские спортсмены добились 4 золотых, 2 серебряных и 2 бронзовых медалей.

Диана Назарова заняла 1-е место на дистанциях 50, 100, 200 м на спине и выполнила норматив для участия в молодежных Олимпийских играх 2018 года, которые будут проходить в Аргентине.

Диана Злобина от своей тезки не отстала и также завоевала золотую медаль на дистанциях 200, 400, 800 м вольным стилем и установивила рекорды Казахстана на дистанциях 400 и 800 м вольным стилем. Злобина также пробилась на Азиатские игры, которые пройдут в 2018 году в Китае.

Кроме девочек, на соревнованиях победили и юноши. Алибек Камзенов победил на дистанциях 100, 200, 400 м в комплексном плавании. Виталий Худяков занял 1-е место на дистанциях 200, 400, 1500 м вольным стилем.

Диана Тасжанова взяла серебро в плавании баттерфляем и бронзу в заплыве на спине. Эти соревнования помогли ей стать мастером спорта РК.

Еще одно серебро в копилку актюбинской команды принес Алмат Сабыр также в заплыве на спине. Бронзовую медаль получил Кайрат Нуржанов, плывший баттерфляем.

Также в ОДЮШОР по водным видам спорта добавили, что сейчас сборная команда девочек по синхронному плаванию готовится к кубку РК по синхронному плаванию среди девочек 12 лет и моложе, который пройдет в Алматы с 14 по 17 ноября.