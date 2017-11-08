﻿ «Актобе» завершил сезон с 16 поражениями

На фото: Алматы. Центральный стадион. Последний матч чемпионата-2017. У ворот «Актобе» атаку проводят игроки «Кайрата». || Фото с сайта «Кайрата»

В последнем туре чемпионата-2017 «красно-белые» пытались помешать «Кайрату» стать чемпионом. Попытка не удалась, но алматинский клуб всё равно не выиграл титул. Для «Актобе» сезон закончился в октябре, когда одолели «Ордабасы» дома и избежали вылета в первую лигу.

К последнему туру премьер-лиги-2017 «Актобе» подходил, решив задачу, сохранив прописку в чемпионате (дожили до этих времен), а «Кайрат» претендовал на чемпионство.

С первых минут инициативой ожидаемо завладел «Кайрат». Активны были легионеры алматинской команды: россиянин Аршавин и бразилец Исаэль. Аршавину удался пас между защитниками «Актобе» на Исаэля, и бразилец пробил, но попал в Сидельникова. К мячу первым успел капитан «Кайрата» Исламхан, но снаряд после его удара отправился выше ворот. Гол назревал, и он случился за минуту до окончания первой 45-минутки. Кайратовцы заработали угловой. И после навеса в штрафную «Актобе» в исполнении Исаэля опорник «красно-белых» Джозеф Нейн, пытаясь опередить соперников, срезал мяч.

В начале 2-го тайма «Кайрат» вновь забил. Жерар Гоу из штрафной «красно-белых» прицельным ударом вколотил мяч в сетку – 2:0.

Казалось, дело пахнет разгромом, но сразу же после этого актюбинцы один гол отыграли. Отличился лучший легионер «Актобе» австриец Томаш Шимкович – 2:1.

Однако, интрига матча была убита после гола Андрея Аршавина – 3:1. «Актобе» не сдавался, точнее некоторые игроки. Тот самый Шимкович в концовке матча пробил пенальти. Экс-вратарь «Актобе» Стас Покатилов, ныне выступающий за «Кайрат», удар австрийца отразил, однако Томаш первым успел к мячу и добил его в ворота – 3:2.

В итоге 3:2, «Кайрат» становится серебряным призером чемпионата, а «Актобе» завершает сезон на 9-м месте. Поражение в последнем матче сезона стало 16-м в чемпионате-2017. Такого показателя у «красно-белых» не было с 1997 года, когда по итогам сезона в 26 матчах было 19 поражений.

ТРЕНЕРЫ ОБ ИГРЕ КОМАНД

Владимир Муханов,

главный тренер «Актобе»:

– Наверное, для зрителей матч сложился приятно – 3:2. Но с моей точки зрения, было очень много ошибок в обороне, причем их допустили обе команды. Такие вещи, конечно же, настораживают. Начали мы неважно, не могли сделать 2-3 касания между собой в начале игры. И «Кайрат» имел 2-3 достаточно опасных момента чисто на наших обрезах групп игроков. Затем игра выровнялась, и мы отвечали на атаки «Кайрата». Не реализовали шикарную атаку «с пропуском». И этот гол в раздевалку, который сами себе забили… В общем-то там надо разбираться по позиции – Нейн не должен был там находиться, ошибка явная. Во втором тайме попытались подбодрить ребят, что нас турнирное положение не заботит, чтобы с раскрепощением играли. Но все равно, вот эта скованность какая-то, я думаю, авторитет «Кайрата» сказывался на психологии игроков – с опаской играли, не веря в себя. Я не утверждаю, но вроде третий гол с офсайда был забит, нужно смотреть. После третьего гола и «Кайрат» успокоился, и мы какие-то передачи делали. Счет, конечно, отражает – «Кайрат» сильнее, поздравляю их с сегодняшней победой, победой в Кубке! С серебром, думаю, их поздравлять сложно (смеется), но у них все впереди!

Карлос Алос Феррер,

главный тренер «Кайрата»:

– В первую очередь, как всегда, хочу поблагодарить своих игроков за проделанную работу, наших болельщиков, которые всегда нас поддерживают, за нас переживают и болеют. Сегодня, кроме нашей игры, мы следили за матчем, который проходил в Астане. Это было логично, ведь не все сегодня зависело от нас, поэтому мы следили и за этим матчем тоже. Мы начали эту игру немного нервно, я думаю, это было из-за ситуации, которая сложилась. Потихоньку мы начали овладевать инициативой в игре. У нас было 2-3 хороших голевых момента, чтобы выйти вперед, но мы не смогли их решить. Во втором тайме, когда мы забили второй гол и повели 2:0, интенсивность нашей игры немного упала. Мы понимали, что происходит во второй игре, но старались, следили, надеялись. Второй тайм нам казался «длинным», так как из Астаны мы получали не устраивающую нас информацию. В общих чертах мы довольны – это еще одна победа. Наши игроки показали, что они тоже чемпионы. Третий круг мы закончили с одной ничьей и сплошными победами, с чем нужно поздравить команду! Эта команда выиграла Суперкубок, Кубок и на одно очко отстала от чемпиона. Сложно, когда отстаешь на одно очко, но нужно это принимать. На самом деле эта победа – самая печальная в моей жизни.