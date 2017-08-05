﻿ Западные СМИ обсуждают снимки Владимира Путина на рыбалке (ВИДЕО, ФОТО)

В Сети появились фотографии с двухдневного отпуска президента России в Сибири.
Западные СМИ обсуждают фотографии Владимира Путина, сделанные во время рыбалки российского президента в Сибири, сообщает телеканал «Звезда».
Так, Daily Mail предполагает, что своим отдыхом глава РФ мотивирует граждан страны путешествовать по родным просторам.
А издание Time считает, что на кадрах с рыбалки Владимир Путин изображен спортсменом, любящим авантюры.
Президент РФ Владимир Путин продемонстрировал хорошую физическую форму в ходе своего мини-отпуска 1-3 августа.
Напомним, в четверг и пятницу глава российского государства посетил Дальний Восток, по пути он сделал двухдневную остановку в Сибири. Там президент занимался подводной охотой и рыбалкой, купался и загорал.
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