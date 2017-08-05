﻿ Западные СМИ обсуждают снимки Владимира Путина на рыбалке (ВИДЕО, ФОТО)

Западные СМИ обсуждают снимки Владимира Путина на рыбалке (ВИДЕО, ФОТО)

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Западные СМИ обсуждают снимки Владимира Путина на рыбалке (ВИДЕО, ФОТО)

В Сети появились фотографии с двухдневного отпуска президента России в Сибири.

Западные СМИ обсуждают фотографии Владимира Путина, сделанные во время рыбалки российского президента в Сибири, сообщает телеканал «Звезда».

Так, Daily Mail предполагает, что своим отдыхом глава РФ мотивирует граждан страны путешествовать по родным просторам.

А издание Time считает, что на кадрах с рыбалки Владимир Путин изображен спортсменом, любящим авантюры.

Президент РФ Владимир Путин продемонстрировал хорошую физическую форму в ходе своего мини-отпуска 1-3 августа.

Напомним, в четверг и пятницу глава российского государства посетил Дальний Восток, по пути он сделал двухдневную остановку в Сибири. Там президент занимался подводной охотой и рыбалкой, купался и загорал.

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1870

"Западные СМИ обсуждают фотографии Владимира Путина. Так, Daily Mail предполагает, что … глава РФ мотивирует граждан страны ... А издание Time считает, что…Владимир Путин изображен спортсменом..."

ПС. Опять Мастер и Маргарита вспоминается. Помните сцену в варьете.

"...А он попросту соврал! – звучно, на весь театр сообщил клетчатый помощник и, обратясь к Бенгальскому, прибавил: – Поздравляю вас, гражданин, соврамши!.." "...Между прочим, этот, – тут Фагот указал на Бенгальского, – мне надоел. Суется все время, куда его не спрашивают, ложными замечаниями портит сеанс!..".
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05.08.2017, 21:43
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