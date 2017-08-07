﻿ Олега Яковлева до сих пор не похоронили

Олега Яковлева до сих пор не похоронили

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Олега Яковлева до сих пор не похоронили

Похороны назначили на 40 день после смерти артиста.

Похороны экс-солиста группы "Иванушки Internftional" Олега Яковлева состоятся 7 августа, на 40 день после его смерти. Эту информацию подтвердил адвокат Петр Кучеренко, передает Uznayvse.ru.

Певца похоронят на 15 участке Троекуровского кладбища в 11:00.

Олег Яковлев скончался 29 июня в одной из московских клиник. Ему было 47 лет. У артиста диагностировали воспаление легких, осложненное циррозом печени.

Яковлев был солистом группы "Иванушки Internftional" на протяжении 15 лет, с 1998-го по 2013 годы.

Прощание с артистом прошло 1 июля. Его тело кремировали.

Близкие Олега Яковлева хотели, чтобы он был похоронен на Ваганьковском кладбище в Москве.

"Однако гражданская супруга певца Александра Куцевол так и не смогла выбить участок под памятник, куда бы могли приходить родные и поклонники певца", - сообщило издание.

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