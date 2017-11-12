﻿﻿ Более ста человек попрощались с Михаилом Задорновым

Более ста человек пришли на прощание с писателем-сатириком Михаилом Задорновым, который скончался 9 ноября. Церемония состоялась в ритуальном зале клиники "Медси", сообщает ТАСС.

Изначально предполагалось, что церемония пройдет в закрытом режиме, но родственники Задорнова позволили почтить память покойного почитателям его таланта. Открытая часть прощания продлилась 20 минут, всего церемония шла около двух часов.

Тело Задорнова, согласно его последней воле, доставят в Латвию, где похоронят рядом с отцом.

Писатель-сатирик скончался на 70-м году жизни. На протяжении долгого времени он лечился от онкологического заболевания. В 2016 году Задорнов сообщил, что у него обнаружен "серьезнейший недуг", из-за которого он отменил часть концертов. Сатирик добавил, что ему тяжело даются дальние перелеты и переезды. Тогда Задорнов планировал пройти лечение в одной из клиник Прибалтики.