﻿ В Актобе на аукцион выставили землю под остановки, аптеку и магазины

В Актобе на аукцион выставили землю под остановки, аптеку и магазины

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В Актобе на аукцион выставили землю под остановки, аптеку и магазины

14 участков земли в Актобе выставили на аукцион. Торги пройдут по английскому методу, на повышение, 11 августа, передает "Диапазон".

На аукцион выставляются 14 земельных участков. В аренду на 3 года можно будет взять землю для рекламных стел, торговых павильонов, магазинов, аптек, парикмахер­ских, оздоровительного центра, базы для утилизации автомобилей, торговых центров и остановочных пунктов.

11 августа можно будет поторговаться за аренду земельных участков для рекламных стел по пр.Санкибай батыра, торгового павильона по ул. Макаренко и в мкр. Батыс-2, аптеки и парикмахерской в с.Ясное, оздоровительного комплекса, торгового центра и магазина в Нур-Актобе, базы для утилизации автомобилей в районе трассы Актобе-Богословка, магазина на Сельмаше, а также трех остановочных пунктов в районе стадиона, Акации и БСМП.

Регистрация участников аукциона заканчивается за 24 часа до начала.

Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: ул. Алтынсарина, 2, 2-этаж 50 кабинет, телефон для справок: 8 (7132) 21-25-56.

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