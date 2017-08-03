﻿ Мужчину задушившего мать осудили в Астане

Мужчину задушившего мать осудили в Астане

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Мужчину задушившего мать осудили в Астане

В мае этого года после распития спиртных напитков сын задушил мать, передает ИА «NewTimes.kz».

Конфликт возник на почве алкогольного опьянения.

«Сын схватил мать и стал сдавливать ей шею, перекрывая доступ кислорода в дыхательные пути. В результате женщина скончалась», - сообщили в пресс-службе суда Астаны.

Приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам города Астаны мужчина признан виновным в совершении уголовного правонарушения. Ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы.

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Keks1
"Мужчину задушившую мать осудили в Астане"
Мужчина, задушившая мать - не мужчина. Заголовок намекает.
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04.08.2017, 09:14
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