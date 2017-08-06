﻿ Полиция установила личность погибшей девушки в Астане

Полиция установила личность погибшей девушки в Астане

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Полиция установила личность погибшей девушки в Астане

Полицейские Астаны установила личность девушки, которая погибла, прыгнув с высоты, сообщила руководитель пресс-службы ДВД Софья Колышбекова.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлена личность погибшей. Ею оказалась жительница Акмолинской области, 1997 года рождения. Временно проживала в Астане вместе с молодым человеком", - сообщила Колышбекова Sputnik Казахстан.

По ее словам, у погибшей остался ребенок возрастом один год семь месяцев.

Были допрошены близкие и друзья девушки, которые высказывались о том, что между девушкой и ее сожителем были разногласия, о которых она неоднократно рассказывала своим друзьям.

Ранее полицейские Астаны просили жителей помочь установить личность девушки, которая совершила самоубийство, прыгнув с высоты. Тело погибшей было обнаружено по улице Асан Кайгы в начале августа.

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