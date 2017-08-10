﻿ Дождь в квартире новостройки застал актюбинцев врасплох

В квартире многоэтажного дома дождевая вода лилась прямо с потолка, передает "Диапазон".

Видео было опубликовано в Инстаграм группе zello.aktobe. Ливень застал врасплох жителей многоэтажки в новом микрорайоне Батыс-2.

Автор видео, просит помощи, пишет что после каждого дождя полный подъезд воды и скоро упадет кровля. Комментаторы, настаивают наказать недобросовестного застройщика.