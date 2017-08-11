﻿ За найденной в Астане трёхлетней девочкой до сих пор не пришли родственники

За найденной в Астане трёхлетней девочкой до сих пор не пришли родственники

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За найденной в Астане трёхлетней девочкой до сих пор не пришли родственники

В настоящее время девочка находится в Центре адаптации несовершеннолетних Астаны.

Столичные полицейские ищут родных маленькой девочки, которую обнаружили на улице ночью, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Астаны.

Ее нашли 10 августа около часа ночи при патрулировании района кольцевой по проспекту Кабанбай батыра. В настоящее время девочка находится в Центре адаптации несовершеннолетних Астаны.

Всех владеющих информацией о девочке просят позвонить по телефонам 8 (7172) 71 60 22, сот. 8 778 917 05 78, или 102.

Приметы:

Девочка, возраст примерно 3-4 года, себя называет Миланой. Рост 115-120 см., волосы светлые, короткие, глаза карие. Одета: куртка красная плащевка, жилетка белого цвета, футболка белого цвета, брюки розового цвета, на ногах мокасины розового цвета.

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