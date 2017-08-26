﻿ Организатора теракта в Атырау приговорили к 20 годам лишения свободы

Казахстанец создал с единомышленниками террористическую организацию и готовил взрывы в госорганах в Алматы.

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Атырауской области приговорил Дамира Зналиева, задержанного в Афганистане в начале года, к 20 годам заключения, сообщила пресс-служба суда, передает Sputnik Казахстан.

На главном судебном разбирательстве установлено, что подсудимый Зналиев в июле 2011 года вместе с еще двумя казахстанцами и гражданином Бельгии в зоне свободных племен Северного Вазиристана на территории Пакистана создали международную террористическую организацию "Джунд Аль-халифат" ("Солдаты Халифата", или Jundal-Khilafah). В его состав вошли выходцы из Казахстана, Таджикистана и арабских стран.

С 12 сентября по 2 октября 2011 года Зналиев в группе с единомышленниками организовал приготовление и покушение на совершение взрыва на территории МИД РК в Алматы, административного здания ДВД Алматы. С 28 октября по 30 октября 2011 года организовал взрыв возле здания акимата и прокуратуры в Атырау.

На главном судебном разбирательстве вина обвиняемого подтвердилась исследованными в ходе судебного следствия доказательствами, показаниями свидетелей, а также полным раскаянием самого подсудимого.

Приговором суда Зналиев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 233 (неоднократно совершение взрыва, поджога или иных действий, создающих опасность гибели людей), частью 3 статьи 28 пункта "б", частью 3 статьи 233, частями 1, 2 статьи 233-2 (Создание, руководство террористической группой и участие в ее деятельности), частью 2 статьи 233-3 (Финансирование террористической или экстремистской деятельности и иное пособничество терроризму либо экстремизму) УК РК и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности (колония строгого режима).

Приговор не вступил в законную силу.