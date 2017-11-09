﻿ Карагандинец при задержании бился головой об асфальт и умер

В Instagram появилось видео полицейского задержания. Один из молодых парней погиб. По мнению комментаторов, полицейские превысили свои должностные полномочия, передает Zakon.kz.

- Несколько часов назад 4 полицейских остановили двух молодых людей, в Пришахтинске 23 мкр, стали докапываться (прямых подробностей не знаю) до них, после чего стали избивать. Одного из молодых людей забили ногами до смерти. Двое полицейских есть на фото, другие двое скрылись и также исчез второй молодой человек, - говорится в подписи к видео.

По мнению комментаторов, полицейские превысили свои должностные полномочия, что привело к смерти 25-летнего мужчины.

В ДВД Карагандинской области сообщили подробности того вечера.

8 ноября около 20:00 19-летний парень сообщил в полицию о том, что неизвестный избил и похитил его сотовый телефон.

Полицейские задержали 25 - летнего подозреваемого. Он выкинул похищенный телефон, пытаясь избавиться от улик.При задержании, вытащив нож, оказал сопротивление. Один из полицейских применив прием самбо повалил подозреваемого на землю. Тот продолжал угрожать и стал лицом биться об асфальт.

Через несколько минут подозреваемый успокоился и когда стали поднимать с земли к машине, тогда он перестал двигаться. По приезду "скорой помощи" врачи констатировали смерть.

Причина смерти устанавливается.

Также, по информации ДВД, сообщения о скрывшихся с места происшествия полицейских не соответствует к действительности. В момент задержания подозреваемого следственно-оперативная группа была в полном составе.