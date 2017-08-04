﻿ За допинг внедрят уголовную ответственность в Казахстане

К ответственности будут привлечены не только спортсмены, но также тренеры, врачи и прочие специалисты.

В рамках очередного заседания межведомственной комиссии по вопросам законопроектной деятельности под председательством министра юстиции Марата Бекетаева с участием представителей госорганов прошло обсуждение по ужесточению мер наказания за употребление и распространение допинговых препаратов, передает МИА «Казинформ».

Как отметил заместитель председателя Комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК Серик Жараспаев, в концепцию законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам физической культуры и спорта РК» внесена уголовная ответственность.

«Законопроектом предусмотрена уголовная ответственность. Ее сроки и меры наказания будут уточнены во время разработки концепции», - заявил он.

По словам ответственного секретаря Министерства культуры и спорта РК Куатжана Уалиева, в Казахстане сегодня существует необходимость закрепить ужесточение наказания за манипуляции с допингом в законодательстве РК .

«В целях достижения высоких спортивных результатов на мировой спортивной арене требуется внесение изменений и дополнений в законодательство РК по ужесточению уголовной и административной ответственности за нарушение антидопинговых правил. В частности, необходимо повысить ответственность за применение назначения и распространения всех запрещенных препаратов и субстанций с целью приведения их в соответствие с международными антидопинговыми нормами», - сказал он.

Уалиев также отметил, что в случае обнаружения факта нарушения антидопинговых правил, к ответственности будут привлечены не только спортсмены, но также и тренеры, врачи и прочие специалисты.

«Сегодня созрела необходимость внедрить механизм взыскания с доходов и имущества спортсменов, тренеров, врачей и других специалистов в области физической культуры и спорта, полученные от государственных и негосударственных структур за спортивные достижения на соревнованиях различного ранга», - сказал он.