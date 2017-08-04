﻿ В ЮКО участников свадебного кортежа с вертолетом привлекли к ответственности

Полицейские привлекли к административной ответственности трех водителей автомашин марки «Бентли» и «Тойота Лэнд-крузер» по статье «Создание препятствий для движения транспортных средств», кроме того командованию дорожно-патрульной полиции МПС ДВД ЮКО дано указание по привлечению к ответственности остальных участников свадебного кортежа.

«Дополнительно сообщаем, что для установления правомерности полета вертолета над автодорогой республиканского значения и правил выдерживания безопасной высоты полета МПС ДВД ЮКО направлена информация в компетентные органы», - отметили в пресс-службе ДВД ЮКО.

Напомним, что на днях в социальных сетях и на лентах информационных агентств появился видеоматериал, на котором зафиксирован свадебный кортеж из нескольких автомашин в сопровождении вертолета, замеченный на трассе Шымкент-Ташкент. Позже полиция обещала разобраться в случившемся.