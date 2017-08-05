﻿ Задержанные в Египте казахстанские студенты вернулись домой

Шестеро задержанных ранее в Египте казахстанских студентов вернулись на родину.
"Все шестеро молодых граждан нашей страны сегодня благополучно вернулись из Египта на родину. В данный момент они направляются домой к своим родным и близким", - написал руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел РК Ануар Жайнаков в Facebook.
Напомним, 24 июля стало известно, что в Египте пропали шестеро казахстанцев - учащихся языковых курсов. Спустя некоторое время выяснилось, что студенты были задержаны органами национальной безопасности Египта.
Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.