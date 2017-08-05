﻿ В полицию Актобе доставлены более 100 несовершеннолетних

В городе проходит оперативно-профилактическое мероприятие "Подросток".

В Актюбинской области проходит оперативно-профилактическое мероприятие "Подросток". За три дня акции в полицию доставили более 100 несовершеннолетних, 19 родителей поставили на учет за неисполнение обязанностей, передает Today.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД региона.

Мероприятие направлено на профилактику подростковой преступности в период летних каникул, выявление несовершеннолетних, находящихся в развлекательных заведениях ночью, фактов продажи подросткам алкогольных напитков и табачных изделий, а также выявление взрослых лиц, вовлекающих молодежь в совершение правонарушений и преступлений.

Инспекторами ювенальной полиции с 1 по 15 августа проводятся рейдовые отработки во дворах, парках, местах массового скопления молодежи и в клубах.

"За три дня оперативно-профилактического мероприятия в органы внутренних дел доставлено более 100 несовершеннолетних, из которых 92 - за нахождение без сопровождения законных представителей вне жилища с 23:00 до 06:00. Выявлено пять фактов реализации алкогольных напитков лицам, не достигшим 21 года. Поставлены на учет в ОВД семь несовершеннолетних, из которых двое за совершение административных правонарушений - два и более раза. Также выявлены и поставлены на учет 19 родителей за неисполнение своих родительских обязанностей", - сообщили в пресс-службе ДВД Актюбинской области.