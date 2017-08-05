﻿ В полицию Актобе доставлены более 100 несовершеннолетних

В полицию Актобе доставлены более 100 несовершеннолетних

Автор:
В полицию Актобе доставлены более 100 несовершеннолетних

В городе проходит оперативно-профилактическое мероприятие "Подросток".

В Актюбинской области проходит оперативно-профилактическое мероприятие "Подросток". За три дня акции в полицию доставили более 100 несовершеннолетних, 19 родителей поставили на учет за неисполнение обязанностей, передает Today.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД региона.

Мероприятие направлено на профилактику подростковой преступности в период летних каникул, выявление несовершеннолетних, находящихся в развлекательных заведениях ночью, фактов продажи подросткам алкогольных напитков и табачных изделий, а также выявление взрослых лиц, вовлекающих молодежь в совершение правонарушений и преступлений.

Инспекторами ювенальной полиции с 1 по 15 августа проводятся рейдовые отработки во дворах, парках, местах массового скопления молодежи и в клубах.

"За три дня оперативно-профилактического мероприятия в органы внутренних дел доставлено более 100 несовершеннолетних, из которых 92 - за нахождение без сопровождения законных представителей вне жилища с 23:00 до 06:00. Выявлено пять фактов реализации алкогольных напитков лицам, не достигшим 21 года. Поставлены на учет в ОВД семь несовершеннолетних, из которых двое за совершение административных правонарушений - два и более раза. Также выявлены и поставлены на учет 19 родителей за неисполнение своих родительских обязанностей", - сообщили в пресс-службе ДВД Актюбинской области.

Теги: , , , ,
﻿
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
05.08.2017, 16:08
  
Отец задержанного в Египте казахстанского студента рассказал некоторые подробности инцидента
05.08.2017, 11:42
  
Задержанные в Египте казахстанские студенты вернулись домой
05.08.2017, 12:58
  
Причины задержания казахстанских студентов в Египте до сих пор неизвестны
04.08.2017, 15:30
  
Казахстанским водителям можно снимать полицейских на видео
04.08.2017, 15:04
  
​Сотрудников колонии-поселения, пытавших осужденного, отправили за решетку
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
Даурен Абаев опубликовал ролик об одиночестве пожилых людей (ВИДЕО)
Отец задержанного в Египте казахстанского студента рассказал некоторые подробности инцидента
Звездная сборная Казахстана по футболу обыграла Германию
Второе место заняли казахстанские военные на этапе конкурса «Десантный взвод» (фото) 1
Казахстанцев возмутил рекламный ролик со стюардессами (ВИДЕО)
Недалеко от Астаны рыбака покусала пиранья (ФОТО, ВИДЕО) 3
Причины задержания казахстанских студентов в Египте до сих пор неизвестны
Юный «агент спецслужб» Казахстана приговорен к пяти годам
Задержанные в Египте казахстанские студенты вернулись домой
В ЮКО участников свадебного кортежа с вертолетом привлекли к ответственности