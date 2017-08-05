﻿ Юный «агент спецслужб» Казахстана приговорен к пяти годам

Айдын Аипкалиев, утверждавший о внедрении в религиозные группы по заданию КНБ РК, осужден за пропаганду экстремизма и терроризма, а также возбуждение религиозной розни.

28 июля Атбасарский районный суд Акмолинской области Казахстана приговорил к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества 21-летнего жителя Атбасара Айдына Аипкалиева, сообщает сайт Центр-1.

Отбывать наказание он будет в учреждении средней безопасности. Это в случае, если приговор вступит в силу. Пока у защиты есть срок на его обжалование.

Ранее молодой человек утверждал, что еще в 16-летнем возрасте был завербован Комитетом государственной безопасности (КНБ) Казахстана и внедрен в религиозные группы. Но позже он сам оказался на скамье подсудимых. Его обвинили в совершении преступлений по статьям Уголовного кодекса РК: 174, ч. 1 – «Возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни» и 256, ч. 2 – «Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма».

«Когда к нам пришли с обыском, сын сразу сказал: «Мама, я работаю на них, начальник Данияр мне давал задания», – вспоминает мать Айдына Гульжан Аипкалиева.

Она рассказывает далее, что Айдын незадолго до обыска и последующего ареста поделился с ней, что отказался сотрудничать с КНБ, так как они его обманули.

В ходе судебного следствия адвокат молодого человека Айман Умарова в качестве одного из основных доказательств невиновности ее подзащитного приводила следующий аргумент: Айдын Аипкалиев в социальной сети Vkontakte публиковал религиозные ролики с июня 2013-го по декабрь 2014 года, несмотря на это, а также на то, что с лета 2013-го он находился под контролем сотрудников Атбасарского районного отделения Департамента КНБ РК, никто не пресек его действия и не привлек к ответственности.

Официально на публикации обвиняемого обратили внимание только в декабре 2016 года.

Этот факт, по убеждению адвоката, говорит, что Аипкалиев действительно публиковал религиозные ролики по заданию спецслужб с целью выявления экстремистов, то есть спецслужбы использовали его как приманку.

Однако суд посчитал иначе, правда, отреагировал на данный факт, вынеся постановление довести до начальника Акмолинского департамента КНБ РК о несвоевременном принятии мер его подчиненными по пресечению действий Аипкалиева.