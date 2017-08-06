﻿ За казахстанскими туристами в Египте отправился самолет

За казахстанскими туристами в Египте отправился самолет

Автор:
За казахстанскими туристами в Египте отправился самолет

Борт авиакомпании Sunday Airlines отправился за туристами в Египет, сообщает МИА «Казинформ».

«Сегодня из Алматы вылетел самолет компании Sunday Airlines, который заберет туристов, отдыхавших в Шарм-эш-Шейхе. Вылет самолета из Шарм-эш-Шейха объявлен на 13.15 местного времени. Это рейс 490, который должен был отправиться из Египта в Алматы вчера, 5 августа в 22.10 по египетскому времени», - сообщил руководитель туристической компании Easy Travel Нуралхан Бисенов.

Напомним, сбои в расписании чартерных рейсов Sunday Airlines по всем направлениям идут третий день. По информации туроператоров, причина в поломке одного из самолетов авиакомпании.

5 августа сообщалось, что туристы в Египте, которые должны были вылететь домой, могут застрять до 8 августа. Сегодня компания нашла самолет, чтобы вывезти туристов из Египта. Тем временем задержки чартеров по другим направлениям продолжаются. Рейс из Атырау в Анталью, который должен вылетать 8 августа, уже передвинули на 6 часов.

Теги: , ,
﻿
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
06.08.2017, 11:06
  
​Туристов из Китая задержали за нацистское приветствие у Рейхстага
06.08.2017, 11:02
  
245 казахстанских туристов застряли в египетском Шарм-эль-Шейхе
05.08.2017, 16:08
  
Отец задержанного в Египте казахстанского студента рассказал некоторые подробности инцидента
05.08.2017, 11:42
  
Задержанные в Египте казахстанские студенты вернулись домой
05.08.2017, 12:58
  
Причины задержания казахстанских студентов в Египте до сих пор неизвестны
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
Кто стал лучшим футболистом казахстанской премьер-лиги в июле
Казахстанский депутат найден повешенным
Пропавшая в Бахрейне казахстанка вернулась домой
Сегодня ночью казахстанцы смогут увидеть лунное затмение
​Бездомные со всего Казахстана переезжают в приют Павлодара
​В Актобе будет сильная жара
Казахстанец снял пародию на знаменитую песню Despacito
Более 14 тысяч абитуриентов не преодолели пороговый уровень ЕНТ
Геннадий Головкин сравнил себя с суперменом
245 казахстанских туристов застряли в египетском Шарм-эль-Шейхе