﻿ В Алматы введен "желтый" уровень работы сейсмологов

Вероятность сейсмических колебаний до 4 баллов в Алматы сохраняется.

Сейсмологи будут работать в "желтом" режиме в предстоящие семь – десять дней в Алматы, сообщил директор Института сейсмологии Анвар Боранбаев, передает Sputnik Казахстан.

"Это природа, и мы не можем за нее гарантировать, что может произойти. Мы опираемся на тот объем информации, который есть. Три-четыре балла для южного региона - это уровень фоновый, они происходят постоянно. Мы можем говорить только о возможной вероятности. Поэтому ничего страшного нет. Больших сейсмических событий в 6-7 баллов не ожидается", - рассказал он.

Также директор Института сейсмологии объяснил: речь не идет о повышенном риске и желтый режим работы лишь подчеркивает оперативность и обострение внимания сотрудников. Существуют зеленый желтый и красный уровень.

"У нас внутри организации есть такое понятие, когда сотрудники переводятся на жесткий контроль фиксации происходящих сейсмических событий и формат оперативного оповещения членов прогнозной комиссии не предмет того, что есть основание для беспокойства. Мы оперативно принимаем решение и оповещаем органы ЧС о возможном событии в 3-4 балла. Это касается только наших сотрудников: мы будем работать более оперативно и более взвешенно. Если происходит что-то, мы должны работать в усиленном режиме, чтобы жители Алматы и его окрестностей спали спокойно", - пояснил Боранбаев.

Значительное по силе землетрясение почувствовали жители Алматы и Алматинской области в среду рано утром. Толчки ощущались в 05.27, эпицентр землетрясения находился в Синьцзян-Уйгурском автономном округе. Его магнитуда составила 7, глубина залегания очага - 10 километров. Подземные толчки чувствовали также жители Восточного Казахстана.

Спасатели сообщили, что в результате землетрясения никто не пострадал, разрушений нет. По сообщению "Казселезащиты", на гидротехнических сооружениях деформаций образования трещин не выявлено.

Однако к вечеру стало известно о прорыве водопроводной трубы близ консульства Афганистана в Алматы. По мнению официального представителя ГКП "Холдинг Алматы Су" Серика Шагирова, причиной прорыва могли стать подземные толчки - такое уже бывало. Впрочем, точную причину еще предстоит установить.