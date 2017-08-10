﻿ Из-за упаковки пуль в бардачке казахстанец попал в китайскую тюрьму

Дальнобойщику Евгению Миронову вменяют провоз через границу боеприпасов.

Сообщается, что четвертый месяц Евгения удерживают китайские спецслужбы. В бардачке его грузовика лежали две упаковки, в которых находилось 715 пуль для пневматического оружия. Евгения задержали и поместили в СИЗО города Чугучак. 42-летнему казахстанцу может грозить до 10 лет тюрьмы. Никакой связи с ним у семьи нет.

«С ним консул встречался, ну, сказали, что состояние здоровья нормальное и все, больше мы о нем ничего не знаем», - сказала супруга задержанного мужчины.

Семья Евгения считает произошедшее ошибкой. Никто и подумать не мог, что пули для пневматики станут поводом к аресту. В Казахстане их можно хранить и покупать без специального разрешения. Вот и тесть собирался с их помощью отпугивать ворон на огороде. Но Евгений перед поездкой в Китай забыл выложить злополучные коробочки из машины.

В итоге казахстанца обвинили в провозе через границу боеприпасов. И уже скоро – скорее всего, в августе состоится суд. Мироновы утверждают, что сразу же обратились в МИД – еще в начале мая, но хороших известий оттуда пока не получали.