﻿ Димаш Кудайбергенов стал исполнителем года в Гонконге

Казахстанский певец выиграл в номинации «Исполнитель года», передаетИА «NewTimes.kz».
Об этом сообщил его отец Канат Айтбаев в своем аккаунте в Facebook.
Сам Димаш опубликовал фотографию с наградой, сообщив, что он находится на вручении премии Golden Melody Awards.
«Я победил в номинации «Исполнитель года» на Golden melody awards в Гонконге. Большое спасибо всем слушателям! Я люблю вас, дорогие», - написал Димаш Кудайбергенов в своем Instagram.
Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.