﻿ Горячая линия по разъяснению результатов ЕНТ действует в РК

Национальный центр тестирования открывает общественную приемную для разъяснения результатов ЕНТ. Также действует горячая линия, передает ИА «NewTimes.kz» cо ссылкой на пресс-службу МОН РК.

Министерство образования и науки дало дополнительные разъяснения по вопросам присуждения грантов этого года

«При выборе необходимо учитывать, что на разные специальности выделено различное количество грантов. В итоге по каждой специальности установился разный уровень баллов, необходимых для получения образовательного гранта. Эта ситуация не нова. Так было и в прошлом, и в позапрошлом годах. Поэтому, ежегодно количество грантов по специальностям определяется до проведения ЕНТ, для того, чтобы абитуриент видел, какой будет уровень конкуренции на ту, или иную специальность», ― пояснила директор департамента высшего и после высшего образования МОН РК Гульзат Кобенова.

По ее словам, абитуриенты часто выбирают определенные ВУЗы и популярные юридические и экономические специальности, на которые выделяется мало грантов и большой конкурс. Поэтому, баллы ЕНТ для получения грантов по разным специальностям и по ВУЗам часто сильно разнятся.

Дополнительно родителям надо учитывать наличие сельских квот, а также квот, выделяемых другим льготным категориям поступающих в вузы. Часто эти категории лиц получают гранты несмотря на значительно меньший балл по ЕНТ.

Обладатели знака «Алтын белгі» по действующему закону являются льготной категорией. Но министерство внесло законопроект, который приравнивает их баллы ЕНТ ко всем другим. Но закон еще не принят. Скорее всего, он будет принят осенью и в следующем году у обладателей знака «Алтын белгі» преимуществ не будет.

По абитуриентам, которые получили особо высокие баллы, министерство будет ходатайствовать перед вузами о выделении грантов ВУЗов. Дополнительно, в этом году гранты выделят акимы областей.

Также в Астане действует горячая линия по телефонам (7172) 69-50-76 и 69-52-61.