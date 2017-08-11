﻿ Дебют Томасова помог "Астане" разгромить "Актобе" (фото, видео)

Дебют Томасова помог "Астане" разгромить "Актобе" (фото, видео)

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Дебют Томасова помог "Астане" разгромить "Актобе" (фото, видео)

Марко Обрадович был готов распечатать ворота "Астаны" под занавес матча. Но мяч попал в корпус голкипера столичной команды. II Фото В.Зобенко

Футболисты "Актобе" крупно проиграли "Астане" в домашнем матче 23-го тура казахстанской премьер-лиги, передает Vesti.kz.

Встреча, которая открывала третий круг КПЛ, проходила 11 августа, на стадионе имени Кобланды батыра и завершилась со счетом 0:3.

Первый мяч был забит на 34-й минуте. Ждавший больше месяца дебюта за "Астану" хорватский полузащитник Марин Томасов удачно навесил со штрафного, после чего в свои ворота мяч отправил нападающий "Актобе" Игорь Зенькович. Поучаствовал Томасов и во втором голе. Именно с его передачи на 51-й минуте свой 15-й мяч в КПЛ-2017 забил конголезский форвард Жуниор Кабананга, догнавший в гонке бомбардиров ивуарийца Жерара Гоу из "Кайрата". Окончательный же счет установил на 79-й минуте боснийский полузащитник Срджан Граховац, а автором голевой передачи стал форвард Роман Муртазаев.

После этой победы "Астана" продолжает лидировать в таблице КПЛ с 57 очками и на десять баллов опережает идущий вторым "Кайрат".

На предпоследнем, 11-м месте, с 18 очками по-прежнему находится "Актобе".

12 августа, пройдут еще два матча 23-го тура КПЛ: в 18:30 начнется встреча "Кайсар" - "Тобол", а в 19:00 - "Шахтер" - "Ордабасы". Остальные три игры состоятся уже 13 августа - это матчи "Окжетпес" - "Кайрат", "Атырау" - "Иртыш" и "Тараз" - "Акжайык"

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