﻿ Стал известен новый список обладателей образовательных грантов в РК

Список, опубликованный 10 августа, также действителен.

Опубликован новый список обладателей образовательных грантов в Казахстане в 2017 году, передает Today.kz со ссылкой на "Егемен Қазақстан".

В перечень, по решению комиссии, внесли изменения. При этом отмечается, что список, опубликованный 10 августа, также действителен.

Скачать новый список грантов можно по ссылке.

Напомним, 10 августа был опубликован список обладателей образовательных грантов в Казахстане. Родители 19 выпускников из Астаны посчитали несправедливым присуждение грантов отличительного знака "Алтын белгі" и обратились в МОН РК и в филиал партии "Нұр Отан".