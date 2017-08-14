﻿ Скандал разгорелся в одном из детских садов Актобе

Скандал в детском саду "Кулыным", расположенном в жилом массиве "Магаджан" Заречного сельского округа, разгорелся из-за фотографий детей, которые мамам высылали сами воспитатели. Малыши, как оказалось, спят на полу, постоянно болеют кожными заболеваниями, страдают от укусов блох и скудной еды, сообщает Nur.kz.

"В течение года нам обещали детские площадки, песочницы,Но вот вчера нам поступили фотографии, что дети спят на полу.Мамы жалуются, что у детей блошиные укусы. Они болеют из-за этого. Еда безобразная. В супе попадаются мелкие кости. Дети часто остаются голодными. Заведующей нет, технички нет. Там непонятно, кто работает, все родственники и родственницы. Медсестра ходит через день. Мой ребенок периодически болеет кишечными инфекциями. Неделю ходит сюда, а потом неделю болеет. И никто здесь его не лечит"- рассказывает родительница Айкерим Шаганбаева.

!Я на днях подходила к руководительнице. Спрашиваю: "Где заведующая?". Она ответила, что никто здесь не хочет работать. Слишком далеко ехать из города. Мы требуем заменить персонал детского сада, кроме воспитателей. Они хорошо относятся к детям"- сетует Елена Саванявичус.

Во время очередного стихийного собрания родители малышей прорвались в здание детского сада и застали там плачущих воспитателей — молодых напуганных девушек, бьющихся в истерике. На одну из женщин, снимавших происходящее на камеру телефона, по ее словам, напал находившийся в здании неизвестный мужчина. Он заявил, что якобы юрист учреждения.

В городском отделе образования о сложившейся ситуации знают.

"Мы в курсе ситуации касательно детского сада "Кулыным". Госзаказ на 100 мест садик получил в октябре 2016 года. Родители детей были на приеме у нашего руководителя. Эта проблема обязательно будет решена. Мы возьмем ситуацию на контроль. Совместно с уполномоченными органами будет создана комиссия и будут приняты меры", — заверила заместитель руководителя Актюбинского городского отдела образования Гульжанат Сисенбаева.

Обеспокоенные родители и воспитатели обратилась с заявлением в полицию.