﻿ 30 медалей завоевали казахстанские джитсеры на чемпионате Азии

30 медалей завоевали казахстанские джитсеры на чемпионате Азии

Автор:
30 медалей завоевали казахстанские джитсеры на чемпионате Азии

Во время чемпионата Азии по джиу-джитсу в столице Вьетнама казахстанцы завоевали 30 медалей, передает Today.kz.

Чемпионом Азии в весовой категории до 56 килограммов в разделе файтинг-систем стал мастер спорта международного класса из Алматинской области Елдос Кабденов.

Серебряными медалистами в первый день соревнований стали три жителя Мангистауской области - Жанибек Абу-Бакир, выступающий в весовой категории до 62 килограммов, Есполов Нурлан (до 77 килограммов) и Алия Тлепова (до 70 килограммов).В этот же день третье место в разделе файтинг-систем завоевали еще девять казахстанцев.

Первое место в разделе комбат-систем во второй день завоевали Калдар Касымбаев в весовой категории до 62 килограммов (ЮКО), Хамзе Баккуар - до 69 килограммов (Астана) и Куандык Есенеев в весовой категории до 85 килограммов (Алматинская область).

В абсолютной весовой категории бронзовым призером чемпионата Азии стал Альберт Алдияров.

Чемпионат Азии по джиу-джитсу среди мужчин и женщин проходил с 11 по 14 августа. В соревнованиях приняли участие спортсмены из 20 стран.

Теги: , , ,
﻿
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
14.08.2017, 15:37
  
В МОН РК объяснили, почему выпускники с высокими баллами не получили гранты 1
14.08.2017, 13:05
  
В Иркутске переселенка из Казахстана потеряла ребенка, пока врачи требовали у нее медицинский полис 4
14.08.2017, 09:59
  
Нурсултан Назарбаев встретился с Ильей Ильиным
14.08.2017, 09:23
  
Стал известен новый список обладателей образовательных грантов в РК
11.08.2017, 12:02
  
Самой "ленивой" нацией в Европе названа 4
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
В МОН РК объяснили, почему выпускники с высокими баллами не получили гранты 1
В Иркутске переселенка из Казахстана потеряла ребенка, пока врачи требовали у нее медицинский полис 4
Скандал разгорелся в одном из детских садов Актобе 2
​Казахстанка разыскивает пропавшую в Сирии дочь
Стал известен новый список обладателей образовательных грантов в РК
В Актобе ожидается гроза
Стрельбу по нарушителям открыли казахстанские пограничники 1
Возмущенная абитуриентка обратилась к министру образования и науки Казахстана 1
Картины из рыб создает художник Иртышского района 1
Жителям дач в Актобе предлагают переселиться в сёла 15