﻿ Полицейские купили караоке-комплекс за два миллиона тенге

Полицейские купили караоке-комплекс за два миллиона тенге

Автор:
Полицейские купили караоке-комплекс за два миллиона тенге

В тендерных документах не сообщается, для чего полицейским понадобилось приобретать столь дорогую развлекательную аппаратуру.

Департамент внутренних дел Западно-Казахстанской области выделил из своего бюджета более двух миллионов тенге на приобретение караоке-комплекса. Соответствующее объявление было опубликовано на портале госзакупок РК, пишет "Уральская неделя".

Фото -

В объявлении сообщается, что региональный ДВД выделил 2 178 400 тенге на приобретение и установку караоке-системы с комплектами.

Закупка была проведена способом из одного источника с приглашенным участником. То есть закупка состоялась у одного конкретного поставщика - ТОО DiAn Star - компании из Алматы, которой владеет некий Сакс Андреас.

Фото -

Официальным основанием для проведения госзакупки с предопределенным поставщиком послужило то, что двумя месяцами ранее ДВД ЗКО уже объявляло о таком тендере, но желающих поставщиков не оказалось.

Сама госзакупка состоит из четырех лотов, в которые входит радиосистема с микрофонами, усилитель с колонками, микшерный пульт и комплект кабелей. В техспецификации к госзакупке полиция ЗКО перечисляет требования к закупаемому оборудованию. В частности, колонки должны быть мощностью не ниже тысячи ватт, с рабочим расстоянием не меньше 80 метров.

В тендерных документах не сообщается, для чего полицейским понадобилось приобретать столь дорогую развлекательную аппаратуру. Кроме этого объявления, на портале госзакупок фигурирует тендер на поставку в ДВД ЗКО LCD-телевизора стоимостью 650 тысяч тенге. Этот товар полицейские приобрели в конце 2016 года.

Теги: , ,
﻿
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
21.08.2017, 17:26
  
​Мошенник представлялся полицейским в Актобе
19.08.2017, 14:20
  
Полиция задержала беглого полицейского Умбеталиева
16.08.2017, 14:54
  
Актюбинцы могут получить ответы на вопросы в «одном окне» 1
16.08.2017, 15:37
  
Свидетеля драки возле ночного клуба закрыли в изолятор 3
18.08.2017, 12:07
  
Полицейским запретили тонировать стекла служебных машин
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Все комментарии (9):
Сортировать:
фото пользователя Малинка
Малинка
Это наверно для того очень нужен,чтобы когда преступление раскрыто,то спеть песню победителя.
У бабуинов же есть такое.
Ответить
25.08.2017, 12:11
фото пользователя Fortuner
Fortuner
в отдел по борьбе с наркотиками на постоянную работу требуется диджей.
Ответить
25.08.2017, 12:24
фото пользователя Keks1
Keks1
Это, скорее всего, для конкурса строевой песни.))) Ну, а по будням, Гимн петь.
Ответить
25.08.2017, 12:32
фото пользователя Малинка
Малинка
Тимати там наверно все))
Клубы любят Тимати,
Чиксы любят Тимати,
Мажоры почему-то тоже уважают Тимати,
Зоны любят Тимати,
Вагоны любят Тимати,
А кто меня не любит?
Тот просто мне завидует.
Еоу-еоу!!!
Ответить
25.08.2017, 12:36
фото пользователя Малинка
Малинка
Все!Отключите мне вай-фай)))
Ответить
25.08.2017, 12:39
фото пользователя logovaldis
logovaldis
Кучеряво живет ЗКО я смотрю!
Вечно у них в новостях скандалы с тендерами - и ничего.. все на своих местах продолжают сидеть!(((
Ответить
25.08.2017, 14:10
фото пользователя Keks1
Keks1
Начальник ДВД у них к нам уехал и личный состав теперь отрывается. Сколько лет они уже празднуют?)))
Ответить
25.08.2017, 14:18
фото пользователя Малинка
Малинка
Интересно,а шест они купили?
Ответить
25.08.2017, 14:23
фото пользователя logovaldis
logovaldis
А мне еще вспомнился фрагмент из сериала "Улицы разбитых фонарей", где они пели "Позови меня с собой, я приду сквозь злые ночи..."
Правда там им хватило баяна и тромбона, но видно у наших креатив лучше идет только с масштабным размахом)))
Ответить
25.08.2017, 15:19
Последние новости раздела
Как в Актобе отметят день Конституции
Безработные актюбинцы могут пройти бесплатные курсы и найти работу 1
В Казахстане возрождают сдачу стеклотары 5
Восьмиклассники будут изучать химию и физику на английском языке 4
Информацию о штрафах за отказ от прививок прокомментировали в министерстве 7
В Актобе скорая помощь будет приезжать на вызов в порядке срочности
Препараты, нейтрализующие химическую кастрацию, можно купить в казахстанских аптеках 9
Казахстанцы заявили, что их детей избивали в Праге 1
ФК "Актобе" встретился с болельщиками 2
Тюрем с VIP-блоками в Казахстане нет - МВД РК 1