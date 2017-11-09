﻿ Новый номер "Диапазона" уже в продаже

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Остановки за миллионы стоят без крыш и стен

В прошлом году на остановки выделили 19 миллионов тенге. В этом – ещё более 25 миллионов. Но актюбинцам негде спрятаться от ветра, дождя и снега.

Сиротам дали общежитие, где невозможно жить

Данагуль и Василий – детдомовцы. С грудным ребёнком им некуда идти. В комнате, которую им дали, протекает потолок, нет полов, санузел не работает. Сироты просят помощи у читателей «Диапазона».

Как депутаты поделили 3 миллиарда

На строительство и ремонт дорог выделили почти 3 млрд. Сколько денег должно уйти на асфальтирование дорог и подведение газа, узнавал «Диапазон».

73-летней учительнице в октябре отрезали тепло

Они с мужем включают газ, обогреватель и даже спят в тёплой одежде.

30 семей могут остаться без средств

Предприниматели просят акимат не лишать их возможности работать.

Мисс Актобе – звезда фильма «Брат или Брак»

Актриса и продюсер Куралай Анарбекова рассказала о своём комедийном фильме и ностальгии по детству в Актобе.