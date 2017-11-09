﻿ Криминалисты Актобе, Алматы и Костаная соревновались в осмотре места происшествия

В Актюбинском юридическом институте МВД имени М.Букенбаева прошла олимпиада по криминалистике среди студентов и курсантов разных городов Казахстана.

В олимпиаде участвовали 5 команд. Из Актобе были команды Актюбинского юридического института, КРМУ и АРГУ им.К.Жубанова.

Команды соревновались в знании истории криминалистики, в навыках осмотра места происшествия, упаковке различных объектов со следами преступления. Также студенты показали знания боеприпасов и умение пользоваться измерительными приборами.

В жюри сидели высококвалифицированные специалисты в области криминалистики и уголовного процесса, ветераны ОВД. Гостем был доктор медицинских наук, член-корреспондент Академии медицинских наук Республики Казахстан, заслуженный работник здравоохранения, профессор Орынбасар Торебаев.

Первое место досталось команде АЮИ им.М.Букенбаева. Команды КРМУ и АРГУ им. .Жубанова заняли третье место.

Курсанты из Костанайской академии стали победителями в номинации "Кримц-2017" и "Кримцесса-2017".