﻿ 14 граждан Казахстана эвакуируют из Ирака

По его словам, среди граждан есть один мужчина, три женщины и 10 детей.

«В настоящее время они находятся в Ираке, готовится их эвакуация. Этим делом уже занимаются наши дипломаты в Посольстве Казахстана в Иордании. Более подробная информация будет представлена позднее», - написал Жайнаков.