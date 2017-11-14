﻿﻿ Назарбаев наградил гендиректора первого канала орденом "Достык"

Вручение награды прошло на заседании Астанинского клуба, передает Today.kz.
Президент Казахстана наградил гендиректора АО "Первый Канал" Константина Эрнста орденом "Достык" 2-й степени за значительный вклад в укрепление дружбы и сотрудничества, а также развитие культурных связей между Казахстаном и Россией.
На заседании клуба обсуждались вопросы будущего евразийского континента, углубление геополитических и идеологических разломов в мире, способствующих развитию среды для международного терроризма и экстремизма, проблемы в существующей системе региональной и международной безопасности, санкционные войны.
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