﻿ ​В Британии активизировались "кислотные террористы"

Почти в половине случаев преступников так и не нашли.
В Великобритании участились нападениях на людей с использованием кислоты, передает Вести.ru.
По данным дипломатов, только в 2017 году в Лондоне произошло уже 114 подобных инцидентов.
Один из последних случаев произошел 31 июля, когда неизвестный плеснул кислотой в лицо прохожему возле фешенебельного универмага Harrods.
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Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.