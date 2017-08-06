﻿ ​Туристов из Китая задержали за нацистское приветствие у Рейхстага

Мужчины в возрасте 36 и 49 лет позировали у Бундестага с нацистскими жестами и фотографировали друг друга на мобильные телефоны.
Полиция Берлина задержала в центре города двух китайских туристов, демонстрировавших нацистские приветствия возле здания немецкого парламента. Об этом 5 августа, сообщает Lenta.ru.
Как отмечается, мужчины в возрасте 36 и 49 лет позировали у Бундестага с нацистскими жестами и фотографировали друг друга на мобильные телефоны.
Туристов из Поднебесной обвинили в «использовании символики запрещенных организаций». Они были отпущены после выплаты залога в 500 евро за каждого.
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