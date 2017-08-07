﻿ ​Эрдоган ввел дресс-код для подозреваемых в перевороте

​Эрдоган ввел дресс-код для подозреваемых в перевороте

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​Эрдоган ввел дресс-код для подозреваемых в перевороте

Эрдоган ввел дресс-код для подозреваемых в терроризме или причастности к попытке госпереворота, теперь им предстоит предстать перед судом в костюмах темно-миндального цвета, сообщает Reuters.

Как поясняет агентство, такое решение президент Турции принял после того, как один из подозреваемых явился в суд в футболке с надписью Hero (Герой). «Они больше не будут одеваться, как хотят», - заявил Эрдоган.

Сообщается, что подозреваемые в причастности к попытке госпереворота смогут предстать перед судом только в комбинезоне. Для подозреваемых в терроризме будут созданы специальные брюки и куртки.

Напомним, группа мятежников предприняла попытку военного переворота в Турции в ночь на 16 июля 2016 года. В результате погибли более 240 человек, более двух тысяч получили ранения, мятеж был подавлен.

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